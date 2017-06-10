В Днепре задержали еще одного соорганизатора беспорядков во время мероприятий 9 мая

В Днепре задержали еще одного соорганизатора массовых беспорядков, произошедших 9 мая во время проведения праздничных мероприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, в течение месяца злоумышленник находился в розыске.

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32-летнего мужчину задержали вечером 9 июня. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ч. 2 ст. 296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство).

Правоохранители намерены ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как напомнили в прокуратуре, по результатам расследования уголовного производства по фактам событий, имевших место 9 мая в Днепре, установлена причастность к совершению преступления 16 человек, которые уже уведомлены о подозрении. Среди них - трое организаторов, координатор, два «кассира» и десять активных участников массовых беспорядков (так называемых «титушек»). По делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая помощь».

По версии полиции, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

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Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая тоже направлялась к монументу Славы с синими шариками. Здесь возникла потасовка между ветеранами АТО и мужчинами спортивного сложения. Всего в отделение полиции было доставлено 15 человек. Травмированы 14 человек – восемь участников мероприятия и шесть полицейских.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование относительно профессионализма и правомерности действий полицейских.