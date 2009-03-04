Хроника событий в проблемных банках

«Дело» продолжает следить за ситуацией в банках, которые испытывают финансовые трудности.

Укрпромбанк

В отделении Укрпромбанка на Чоколовском бульваре клиенты не стоят так подолгу в очередях, как в головном офисе. Объяснение простое — денег в кассе нет, поэтому и ждать нечего. «В кассу наличку не завозили уже 4 дня. Возможно, в других отделениях есть деньги, но лучше ехать сразу в головной офис», — советует сотрудница банка. По ее словам, ежедневный лимит по выдаче наличных остался на уровне тысячи гривен. Он распространяется как на зарплаты и пенсии, так и на выдачу процентов по вкладам.

«Надра»

В отделении банка «Надра» на Чоколовском бульваре не было ни одного человека. Менеджер заверила, что деньги в кассе есть, но обслуживают они только те карточки, выпуск которых был оформлен в их отделении.

А вот в другом отделении банка, по ул. Ярославов Вал, наблюдалась прямо противоположная ситуация — человек 15 ожидали возле кассы, когда появятся деньги. «Вы деньги сдавать?» — спросила интеллигентная старушка корреспондента, который еще не успел переступить порог и закрыть за собой дверь. Узнав, что новоприбывший ничего в кассу «сдавать» не намерен, его приняли за коллегу по несчастью. «Да мы тут с утра стоим. Вам наверняка сегодня денег уже не получить. Просыпайтесь раньше и приходите завтра», — посоветовал кто-то из толпы.

Захидинкомбанк

В Киевском филиале Захидинкомбанка, чтобы получить больше 100 гривен с текущего карточного счета, надо писать заявление и заказывать необходимую сумму заранее. «Мы должны покупать наличку и поэтому просим клиентов за день-два сообщить, сколько им необходимо», — объясняет сотрудница банка.

Кроме «живых» денег, картой Захидинкомбанка можно рассчитаться в торговых точках, правда, потратить таким способом можно не более 300 гривен в сутки.

Трансбанк

Кассы в головном офисе Трансбанка (по ул. Физкультурной), в котором только в начале этой недели ввели временную администрацию, не работают. «Мы сами еще ничего толком не знаем, кроме того, что наложен мораторий на исполнение обязательств», — говорит специалист по работе с клиентами. Депозиты и проценты по ним финучреждение не выплачивает, а текущие счета по карточкам заблокированы. «Надеюсь, карточки заморозили на несколько дней, пока администратор не разберется с ситуацией в банке. Вы можете позвонить нам в конце недели», — успокаивает клиента менеджер.

«Киев»

Вчера состоялась встреча представителей инициативной группы вкладчиков банка «Киев» с его руководством. Уполномоченный временного администратора банка «Киев» Владимир Пономарь сообщил, что финучреждение рассчитывает в ближайшее время получить рефинансирование от НБУ в сумме 100 миллионов гривен.

Погашать депозиты за счет средств, вырученных от реализации имущества банка, вкладчикам не будут. «В прошлом году НБУ выдал банку 921 миллион гривен рефинансирования, поэтому все имущество находится в залоге и продаже не подлежит», — объяснил Владимир Пономарь.

Родовид Банк

«Касса не работает. Уже второй день внутрибанковская программа у нас неисправна», — такими словами встретил корреспондента охранник в дверях отделения Родовид Банка (по ул. Ереванской).

Все же сотрудники рассказали, как клиент банка может получить 100 гривен «живых» денег. Это можно сделать через банкоматы банков-партнеров: УкрСиббанка, Укрсоцбанка и банка «Финансы и Кредит». В торговых сетях максимальная сумма покупки ограничена 300 гривнями в день. «Ежедневный лимит в «чужих» банках — тоже 100 гривен, но иногда выдают и 500 гривен. Попробуйте снять сначала сумму побольше, если не выдаст, тогда запросите 100 гривен», — советует сотрудница банка.