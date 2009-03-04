Японскую компанию интересует метро в Донецке и Днепропетровске

В ближайшее время начнет работу рабочая группа при участии украинских и японских специалистов, которая изучит возможность строительства метро в Донецке и Днепропетровску японской компанией «Сумитомо корпорейшн».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, соответствующая договоренность была достигнута 3 марта в ходе встречи министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО с генеральным менеджером представительства «Сумитомо корпорейшн» в Украине Широ НИШИОКА и другими представителями японской компании.

Согласно сообщению, среди потенциальных для реализации транспортных проектов больше всего японских представителей заинтересовала возможность участия в строительстве метро.

«У нас два таких объекта, о которых мы реально можем вести речь, – это метро в Донецке и Днепропетровске. Исходя из расчетов, что оба города – многонаселенные, метро для них, по моему мнению, действительно оправданная необходимость: его надо строить и развивать в этих городах в любом случае», – сказал И.ВИНСКИЙ, отметив при этом, что наиболее перспективным проектом является метро в Донецке, поскольку там «строительство начинается фактически с нуля».

Министр предложил два варианта реализации проектов: концессия и инвестиционный конкурс. «По моему убеждению, концессия – это идеальный вариант: компания сама строит и в дальнейшем эксплуатирует объект», – сказал он.

По мнению министра, концессия – это также один из самых надежных механизмов реализации проекта: бизнес будет работать в четких законодательных рамках и в соответствии с проектной документацией, то есть будет застрахован от возможных непредвиденных изменений в стране.

Относительно инвестиционного конкурса И.ВИНСКИЙ отметил, что одним из требований этого механизма является самостоятельный поиск компанией инвестора. «Потому эта процедура хоть и эффективная, но несколько более сложная», – сказал министр.

По данным пресс-службы, стороны договорились создать рабочую группу, в состав которой войдут специалисты Минтранссвязи и представители японской компании. «Совместно мы отработаем все детали реализации проекта как в Донецке, так и в Днепропетровске и придем к общему знаменателю», – сказал И.ВИНСКИЙ.