Страны еврозоны готовятся к трудному году

Глава правительства Франции Франсуа Фийон прогнозирует, что текущий финансово-экономический кризис продлится долго, и ожидает сокращения ВВП страны в 2009 году на 1-1,5%. "Это будет долгий и трудный кризис", - заявил он, выступая в эфире радиостанции "Европа-1".

Премьер-министр Франции, посетивший во вторник один из парижских рынков, также предупредил о том, что, судя по всему, безработица в стране в текущем году вырастет на 300 тысяч человек.

Во вторник также стало известно, что число обратившихся за пособиями по безработице в Испании выросло на протяжении февраля 2008 года более чем на 154 тысячи человек и достигло 3,48 миллиона. Это на 4,6% больше, чем месяцем ранее, передает агентство Associated Press со ссылкой на новые данные испанского Минтруда. Ожидается, что к концу 2009 года уровень безработицы в Испании достигнет 15,9%, заявило ранее правительство страны.

Негативные тенденции наблюдаются и на рынке недвижимости Германии, где риэлтеры все ожесточеннее борются за выживание по мере приближения срока рефинансирования краткосрочного долга, который в 18 раз превышает их нынешний уровень капитализации, передает во вторник агентство Bloomberg.

Определяемые в качестве краткосрочных долги десяти крупнейших котируемых на бирже риэлторов Германии достигли к настоящему времени в совокупности 4,2 миллиарда евро. Лишь три ведущих компании - Patrizia Immobilien AG, Vivacon AG и IVG Immobilien AG - должны 3,1 миллиарда евро, причем срок выплат по части долгов истекает уже в апреле. Такой долг более чем в пять раз превышает совокупную рыночную стоимость всей тройки фирм, упавшую на протяжении 2008 года на 83%, подчеркивает Bloomberg.

Кроме того, как сообщалось, немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer объявил во вторник о падении чистой прибыли в 2008 году на 63% - до 1,7 миллиарда евро.

РИА “Новости”