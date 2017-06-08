"Генерал" из Киева: в Ростов прибыл бывший украинский лайнер

16:11, 08 июня 2017
Общество
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6 июня теплоход начал движение через Керченский пролив, взяв курс на Ростов-на-Дону.

Вышедший из Киева лайнер "Генерал Ватутин" прибыл в порт Ростова-на-Дону, где пройдет таможенный контроль.

Продавать туры на рейсы нового лайнера будет круизная компания "Инфофлот", передает РИА Новости.

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Отмечается, что теплоход был приобретен сейшельской компанией Skypoint. Управлять теплоходом в России эта компания будет через свою "дочку" (российское юрлицо), с которой и будет эксклюзивно сотрудничать "Инфофлот".

Ранее сообщалось, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" взял курс на Ростов-на-Дону. 

В пресс-службе Администрации морских портов Украины подтвердили, что пассажирское судно "Генерал Ватутин" не планировало заход в порт Одесса.

Также сообщалось, что украинский теплоход типа река-море "Генерал Ватутин" был вывезен в молдавский порт Джурджулешты и продан.

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Теги: #теплоход Генерал Ватутин#теплоход в Ростове