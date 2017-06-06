Украинский теплоход-"беглец" "Генерал Ватутин" заходит в Керченский пролив

Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" в настоящее время находится возле побережья аннексированного Крыма, заходит в Керченский пролив, и держит курс в сторону Керчи.

Об этом свидетельствуют данные сайта Marinetraffic, отслеживающего перемещения судов в мире онлайн.

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Напомним, что пунктом назначения лайнера, который 1 июня вышел из Киева, должна была стать Одесса. Однако, в одесский порт судно не заходило. Из Херсона круизный лайнер выдвинулся прямиком на Измаил, после чего совершил переход в Вилково.

Вчера, в 5 часов утра, он вышел из Вилкова и неожиданно взял курс на Крым. Ночь он провел возле южного берега оккупированного полуострова, а сегодня утром возобновил движение.

Теплоход "Генерал Ватутин" построили в 1986 году на судоверфи в Германии по проекту 302. После завершения строительства поступил в государственное объединение "Укрречфлот", где работал на Днепре и Черном море. С 2005-го и до 2013-го теплоход работал на круизной линии "Киев - Ялта - Одесса" с зарубежными туристами. 2013-2016 годах находился на отстое в Киеве, с прошлого года работает на круизной линии "Киев - Одесса - Вилково - Киев".

Судно с комфортом размещает до 280 пассажиров в 154 гостевых номерах. Гостям теплохода предлагается выбор из стандартных и улучшенных номеров. На корабле есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск. Просторная палуба позволяет гостям принимать солнечные ванны и наслаждаться пейзажами по пути следования судна. Интерьер теплохода оформлен в классическом стиле.