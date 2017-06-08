32 предприятия Житомирщины представляют свою продукцию на выставке "Агро-2017"

32 предприятия Житомирской области представляют свою продукцию на Международной выставке «Агро-2017», которая открылась вчера, 7 июня, в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 32 предприятия региона представляют лучшие образцы своей продукции. Осмотрел экспозицию председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

«Как лидеры агрорынка (3 место в Украине по индексу сельскохозяйственного производства), должны и дальше держать передовые позиции. «Агро-2017» – это хорошая площадка для расширения связей между предприятиями, бизнесом и инвесторами, а также популяризации возможностей Житомирской области», – сказал Гундич.

Предприятия представляют свою продукцию всем желающим, представителям бизнеса из 15 стран, а также обмениваются опытом.

Выставка продлится по 10 июня на территории НК «Экспоцентр Украины». В этом году в ней принимают участие 1 тыс. 200 участников из 15 стран мира. Участники представляют образцы сельскохозяйственной техники, продуктов питания, животных и товаров для животноводства, растениеводства и агрохимии, органической продукции, лошадей, птиц, рыб, автоматизированных сельскохозяйственных систем и многое другое.