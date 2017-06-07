Инженер Национального космического агентства торговал амфетамином

Оперативники военной прокуратуры Киевского гарнизона задержали во время сбыта наркотика ведущего инженера в воинском звании майора Киевского представительства генерального заказчика - Национального комического агентства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, майор был задержан во время сбыта 5 г амфетамина, относящегося к психотропным веществам, оборот которых ограничен.

Отмечается, что это уже вторая его сделка: ранее военной прокуратурой задокументирован факт сбыта майором 3 г амфетамина. Всего военнослужащий получил 1600 грн за 8 граммов психотропного вещества.

Читайте такжеНа Киевщине прекращена деятельность наркогруппировки, которая реализовывала кокаин и экстази

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере, совершенные повторно). За совершение преступления майору грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой и полицией в Киеве перекрыли контрабандный канал поставки психотропных веществ из Европы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Наркодельцы приобретали психотропы в одной из европейских стран и рейсовыми автобусами доставляли в Украину", - говорится в сообщении.