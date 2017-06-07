Главу "МВД ДНР" заочно приговорили к 12 годам заключения

Так называемый «министр внутренних дел» террористической организации «ДНР» заочно приговорен к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Во вторник, 6 июня, коллегия судей Дзержинского городского суда Донецкой области приняла обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления - начальнику отдела по борьбе с торговлей людьми управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУМВД Украины в Донецкой области Алексею Дикому», - отметила Сарган.

По ее словам, во время судебных слушаний установлено, что в мае-июне 2014 года Дикий, нарушая присягу сотрудника органов МВД Украины, соместно с представителями террористической организации «ДНР» участвовал в захвате административного здания УБОП в Донецкой области.

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«Оставшись на временно подконтрольной боевикам территории, милиционер-предатель непосредственно стал членом террористической организации «ДНР». Так, в 2014 году бывший милиционер был назначен на должность первого заместителя «министра внутренних дел» «ДНР». А уже в начале 2015 года, после присвоения звания «герой ДНР», Дикий занял должность так называемого «министра внутренних дел» террористической организации «ДНР», - написала пресс-секретарь генпрокурора.

Сарган сообщила, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего украинского милиционера проводили следователи прокуратуры Донецкой области. Поскольку осужденный находится на временно не подконтрольной украинской власти территории, его судили заочно.

«Суд, поддержав позицию государственного обвинения - прокуратуры Донецкой области, признал гражданина Дикого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы», - добавила пресс-секретарь ГПУ.