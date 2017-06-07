Суд Харькова продлил содержание под стражей антимайдановца "Топаза"

Киевский районный суд Харькова продлил содержание под стражей известного активиста "антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз" до 6 августа. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Кромского Александр Шадрин. По его словам, мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога продлена на два месяца - до 6 августа включительно.

Читайте такжеОт звезды "антимайдана" Топаза требуют выплатить почти 875 тысяч гривень компенсацииАдвокат сообщил, что во время судебного заседания другие вопросы по делу не рассматривались. Александр Шадрин отметил, что дело Кромского Киевский райсуд Харькова начал слушать сначала в новом состава коллегии.

Справка УНИАН. Кромськой подозревается в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 ("незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 ("участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества"), ч. 1 ст. 110 ("посягательство на территориальную целостность Украины") Уголовного кодекса.

По сведениям следствия, Кромской участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также принимал активное участие в массовых беспорядках весной 2014 года.