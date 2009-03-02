Федур: в деле Колесникова и Пенчука точка не поставлена

Адвокат народного депутата от Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА Андрей ФЕДУР считает, что в деле его подзащитного и издателя книги «Донецкая мафия» Бориса ПЕНЧУКА, который приговорен к 8 годам лишения свободы, «точка не поставлена».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат заявил сегодня журналистам в Донецке, в здании Ворошиловского районного суда, после вынесения приговора Б.ПЕНЧУКУ.

По мнению А.ФЕДУРА, чтобы поставить точку в этом деле, необходимо привлечь к уголовной ответственности тех следователей прокуратуры, которые в 2005 году незаконно задержали Б.КОЛЕСНИКОВА, предъявили обвинение и отправили в СИЗО.

«Довольны ли мы решением суда и поставлена ли точка? Я полагаю, что здесь нечему радоваться и быть довольным. На мой взгляд, точка не поставлена», - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что «подсудимый по делу отказался давать показания, следовательно, по всей видимости, он рассчитывал или продолжает рассчитывать на то, что кто-то поможет ему уйти от ответственности». А.ФЕДУР отметил, что следователи прокуратуры, причастные к задержанию Б.КОЛЕСНИКОВА, «почему-то продолжают работать в прокуратуре».

Кроме того, не решен вопрос об ответственности руководителей силовых органов страны, которые, по словам адвоката, «были причастны к незаконному возбуждению уголовного дела в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА».

«Я думаю, что за ПЕНЧУКОМ сегодня никто не стоит, его все бросили – те, кто тогда использовал этот случай в своих интересах. Но то, что тогда ПЕНЧУК не мог действовать сам, это однозначно. ПЕНЧУК был один из тех, кто принимал участие в провокации против КОЛЕСНИКОВА», - заключил А.ФЕДУР.

Сегодня, 2 марта, решением Ворошиловского районного суда города Донецка Б.ПЕНЧУК был приговорен к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. После вынесения приговора осужденный Б.ПЕНЧУК заявил, что он «не совершал никакого преступления» и что обязательно будет обжаловать это решение суда.

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