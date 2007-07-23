Борис Пенчук: «Донецкая мафия-2» - сильнейший раздражитель для клана

Руководитель фонда «Антикоррупция», один из авторов проекта «Донецкая мафия» Борис ПЕНЧУК расценивает объявление его прокуратурой Донецкой области в розыск как грубое посягательство на права человека и на законность.

Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам Б.ПЕНЧУКА, такие заявления представителей Донецкой областной прокуратуры подтверждают местнические намерения одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА по отношению к нему, которые политик озвучивал ранее.

Б.ПЕНЧУК напомнил, что распространение книги «Донецкая мафия» было запрещено Донецким судом по требованию Б.КОЛЕСНИКОВА. Б.ПЕНЧУК считает, что книга «Донецкая мафия-2» также является сильнейшим раздражителем для всех представителей донецкого клана, в том числе Б.КОЛЕСНИКОВА.

«Объявлением меня в розыск, КОЛЕСНИКОВ пытается остановить наш проект», - считает Б.ПЕНЧУК. Он заявил, что донецкая прокуратура, суды и милиция полностью подконтрольны Б.КОЛЕСНИКОВУ и другим представителям донецкого клана.

По словам Б.ПЕНЧУКА, подобные заявления прокуратуры являются посягательством на свободу слова и гражданские права участников проекта. Б.ПЕНЧУК заявляет, что он ни от кого не прячется, в данный момент находится в Киеве и периодически ездит по разным регионам Украины с презентационными турами.

Он также добавил, что завтра намерен провести пресс-конференцию в Киеве, на которую приглашает представителей прокуратуры, милиции, омбудсмена Нину КАРПАЧЕВУ и на которой намерен рассказать «всю правду о донецком клане».

Как сообщал УНИАН, Б.ПЕНЧУК в 2005 году обвинял Б.КОЛЕСНИКОВА в вымогательстве акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк).

Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу, возбужденному по факту вымогательства в 2002 году акций ТЦ «Белый лебедь» у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. Позже Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

19 июля 2007 года прокуратура Донецкой области объявила Б.ПЕНЧУКА в розыск. Против него и его отца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 383 и ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины, - по факту заведомо ложного сообщения органу дознания о совершении Б.КОЛЕСНИКОВИМ особо тяжких преступлений, а также по факту дачи в ходе досудебного следствия заведомо ложных свидетельств с целью обвинения Б.КОЛЕСНИКОВА в совершении особо тяжких преступлений.