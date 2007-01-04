Пенчук хочет превратить ”точку” в деле Колесникова на ”запятую”

Бывший владелец донецкого торгового центра «Белый лебедь» Борис ПЕНЧУК подал апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева, который признал законным решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии уголовного дела в отношении экс-председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА.

Об этом УНИАН сообщил сам Б.ПЕНЧУК.

По его словам, он и его адвокат ожидали такого решения Печерского райсуда, и сейчас, подав жалобу в высшую судебную инстанцию, посмотрят, насколько законным будет следующее решение по этому делу.

В то же время Б.ПЕНЧУК еще раз отметил, что, независимо от решения суда, он намерен доказать свою правоту в Европейском суде по правам человека.

Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. 30 июня Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

Б.ПЕНЧУК обжаловал в суде постановление Генпрокуратуры о закрытии этого уголовного дела.

24 ноября в интервью газете «Коммерсант-Украина» заместитель генерального прокурора, начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН заявил о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации уголовного дела в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.

27 декабря Печерский райсуд Киева, рассмотрев жалобу Б.ПЕНЧУКА, признал законным закрытие Генпрокуратурой уголовного дела, возбужденного в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА, за якобы вымогательство акций указанного торгового заведения.