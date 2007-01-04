Пенчук хочет превратить ”точку” в деле Колесникова на ”запятую”
Бизнесмен подал апелляционную жалобу
Бывший владелец донецкого торгового центра «Белый лебедь» Борис ПЕНЧУК подал апелляционную жалобу на постановление Печерского районного суда Киева, который признал законным решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии уголовного дела в отношении экс-председателя Донецкого облсовета Бориса КОЛЕСНИКОВА.
Об этом УНИАН сообщил сам Б.ПЕНЧУК.
По его словам, он и его адвокат ожидали такого решения Печерского райсуда, и сейчас, подав жалобу в высшую судебную инстанцию, посмотрят, насколько законным будет следующее решение по этому делу.
В то же время Б.ПЕНЧУК еще раз отметил, что, независимо от решения суда, он намерен доказать свою правоту в Европейском суде по правам человека.
Как сообщал УНИАН, Б.КОЛЕСНИКОВ был задержан 6 апреля 2005 года по уголовному делу по факту вымогательства в 2002 году акций торгового центра «Белый лебедь» (Донецк) у экс-председателя правления торгового центра Владимира ПЕНЧУКА (отца) и экс-директора ТЦ Б.ПЕНЧУКА (сына). 2 августа 2005 г. по решению Апелляционного суда Киева Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден, при этом суд взял с него подписку о невыезде. 30 июня Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.
Б.ПЕНЧУК обжаловал в суде постановление Генпрокуратуры о закрытии этого уголовного дела.
24 ноября в интервью газете «Коммерсант-Украина» заместитель генерального прокурора, начальник главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН заявил о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации уголовного дела в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА.
27 декабря Печерский райсуд Киева, рассмотрев жалобу Б.ПЕНЧУКА, признал законным закрытие Генпрокуратурой уголовного дела, возбужденного в отношении Б.КОЛЕСНИКОВА, за якобы вымогательство акций указанного торгового заведения.