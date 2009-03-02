Куда ушли деньги рабочих Херсонского машзавода?

Прокуратура Суворовского района Херсона предъявила обвинение одному из руководителей ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ).

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО.

«Обвинение предъявлено по статье 175 Уголовного кодекса Украины, в рамках расследуемого прокуратурой уголовного дела. В ближайшее время дело будет передано на рассмотрение в суд», - сообщил Ф.САМОЙЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 января прокуратура Суворовского района Херсона возбудила уголовное дело по ст. 175 Уголовного кодекса Украины в отношении должностных лиц ХМЗ по факту нецелевого использования операционных средств предприятия, которые могли быть направлены на выплату задолженности его работникам.

5 февраля прокуратура Суворовского района Херсона возбудила уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК Украины по факту грубого нарушения законодательства о труде.