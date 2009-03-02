Рабочие ХМЗ ушли из здания ОГА, но подумывают вернуться

Работники ООО «Херсонский машиноcтроительный завод» (ХМЗ) покинули здание Херсонской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель независимого профсоюза предприятия «Петровец» Леонид НЕМЧЕНОК.

По словам Л.НЕМЧЕНКА, они завтра соберутся инициативной группой на предприятии и примут решение, как действовать дальше.

«Завтра мы соберемся и решим, что делать. Также мы планируем встретиться с ДЕМЕХИНЫМ (главой Херсонского областного совета – УНИАН) и послушать его точку зрения по ситуации», - сообщил Л.НЕМЧЕНОК.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 2 марта, рабочие ХМЗ заняли одно из помещений ОГА и отказывались его покидать, требуя решить вопросы по выплате заработной платы. Около 15.00 работники начали покидать здание облгосадминистрации. Как сказал Л.НЕМЧЕНОК: «Нас предупредили, что захват административных зданий и режимных объектов чреват серьезными последствиями. Мы не хотим давать лишний повод преследовать нас».

В то же время, по его информации, инициативная группа работников ХМЗ рассматривает вариант пикетирования сессии областного совета 12 марта, на которой, по данным профсоюза, будет рассматриваться вопрос утверждения областного бюджета. Работники ХМЗ надеются, что их присутствие подтолкнет депутатов рассмотреть областную программу поддержки производителей сельхозтехники и, в частности, ХМЗ.

Ранее, 3 февраля, работники ХМЗ, которым предприятие задолжало до 5,5 млн. грн. зарплаты, захватили административное здание завода. С того времени продолжаются протесты работников завода. На данный момент владелец ХМЗ погасил приблизительно 0,92 млн. грн. долга.

ООО «Херсонский машиностроительный завод» был создан на базе производственных мощностей ОАО «Херсонские комбайны» в 2006 году. Предприятие специализируется на производстве сложной сельскохозяйственной техники. ХМЗ входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».