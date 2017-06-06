Для журналистов Житомирщины проведут пресс-тур по центральным СМИ Киева

Для журналистов Житомирщины проведут пресс-тур и публикацию пожеланий к профессиональному празднику.

Как сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, по случаю профессионального праздника для журналистов Житомирской области проведут пресс-тур центральными средствами массовой информации в г. Киеве.

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Поездка состоится завтра, 7 июня.

Участников ждут знакомство с всеукраинскими редакциями СМИ, посещение Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал», выставок и многое другое.

Кроме этого, команда управления по связям с общественностью Житомирского городского совета ко Дню журналиста объявила сбор пожеланиями.

Как сообщал УНИАН, украинские работники СМИ сегодня отмечают профессиональный праздник - День журналиста.