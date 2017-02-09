В США расследуют "чрезмерное сближение" самолета с лайнером президента
В США расследуют «чрезмерное сближение» самолета во Флориде с лайнером президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает ABC News.
Самолет некоторое время двигался на близком расстоянии параллельно президентскому «Борту номер 1», хотя должен был держать дистанцию примерно в три морских мили. Кому он принадлежал и куда направлялся, издание не уточняет.
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Сообщается, что Трамп направлялся в свой клуб отдыха «Мар-о-Ларго» на выходные.
Один из собеседников ABC News рассказал, что пилоты обоих самолетов держали связь с диспетчерами на земле, и угрозы столкновения не было.
Издание отмечает, что президентский лайнер Boeing 747 считается «летающим Белым домом», и за воздушным пространством вокруг него тщательно следят.
В рамках расследования могут быть допрошены связанные с ситуацией пилоты и диспетчеры.