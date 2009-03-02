Вакарчук за месяц окончательно разберется с университетом «Украина»

Структурные подразделения университета «Украина», которым Государственная аккредитационная комиссия аннулировала лицензии, будут окончательно ликвидированы и закрыты до 1 апреля 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

В МОН подчеркивают, что решение ГАК относительно аннулирования лицензий некоторым обособленным структурным подразделениям "Открытого международного университета развития человека «Украина» является окончательным.

В связи с аннулированием лицензий аккредитационная комиссия обязала ректора университета "Украина" совместно с представителями Министерства образования и науки и областных госадминистраций решить вопрос о переводе студентов в другие высшие учебные заведения.

В МОН подчеркивают, что контролируют процесс прекращения деятельности учебных заведений, которым аннулированы лицензии или прекращена образовательная деятельность. Руководство университета «Украина» и областных управлений образования и науки должны информировать МОН о ходе выполнения решений ГАК до 1 апреля с.г.

Согласно заявлению пресс-службы министерства, заявления отдельных представителей университета «Украина» о возможности продолжения работы филиалов, у которых аннулировали лицензию, не имеют под собой оснований.

Как сообщалось, на заседании Государственной аккредитационной комиссии 27 января с.г., которое проходило под председательством министра образования и науки Украины Ивана ВАКАРЧУКА, представители МОН и Государственной инспекции учебных заведений сообщили о результатах проверки обособленных структурных подразделений университета "Украина". Также тогда было рассмотрено заявление руководства университета, в котором указывалось о принятом решении относительно аннулирования лицензий отдельным обособленным структурным подразделениям названного университета, а именно: Карпатскому институту предпринимательства (г. Хуст) на подготовку магистров по специальности "Социальная работа"; Винницкому социально-экономическому институту на подготовку бакалавров и специалистов по направлению подготовки "Экономика и предпринимательство", специальности "Банковское дело", на подготовку магистров по специальностям "Экология и охрана окружающей среды" и "Учет и аудит", на подготовку младших специалистов по специальности "Коммерческая деятельность"; Ривненскому институту на подготовку бакалавров по направлению подготовки "Дизайн"; Днепропетровскому филиалу на подготовку младших специалистов по специальностям "Банковское дело", "Бухгалтерский учет", "Коммерческая деятельность", "Правоведение"; Запорожскому филиалу на подготовку бакалавров и специалистов по направлениям подготовки, специальностей "Психология" и "Социальная работа".

Еще раньше, в ноябре 2008 года, руководство высшего учебного заведения "Украина" обратилось с заявлением в Минобразования о полном аннулировании лицензии для Кременчугского филиала университета “Украина”; Херсонского филиала университета “Украина”, Полтавского института экономики и права (на подготовку специалистов и магистров по специальности «Маркетинг»).

16 декабря 2008 года на очередном заседании Государственной аккредитационной комиссии по результатам проверки подразделений высших учебных заведений, которой были выявлены нарушения лицензионных условий предоставления образовательных услуг в сфере высшего образования, было принято решение о полном аннулировании лицензий Кременчугскому и Херсонскому филиалам университета "Украина".

Также были аннулированы лицензии на подготовку бакалавров и магистров по ряду специальностей Броварскому и Васильковскому филиалам (Киевская область) университета "Украина", Сумскому гуманитарному институту, Николаевскому институту (на подготовку бакалавров по направлению "Реклама и связи с общественностью") и Полтавскому институту экономики и права.