В Киеве похоронили блаженнейшего Любомира Гузара

Бывший глава Украинской греко-католической церкви, кардинал, блаженнейший Любомир Гузар 5 июня был похоронен в Киеве в крипте в патриаршем соборе Воскресения Христова.

Читайте такжеГузар играл важную роль для всего мирового украинства – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в заупокойной архиерейской литургии приняли участие более 600 священнослужителей из разных епархий Украины, а также из-за рубежа. Проститься с блаженнейшим к Патриаршему собору пришли тысячи людей.

Как сообщал УНИАН, глава УГКЦ в 2005-2011 годах блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни. В феврале 2011 года папа Бенедикт XVI принял его отречение от правительства верховного архиепископа Украинской греко-католической церкви. Соответствующую просьбу святейшему отцу глава УГКЦ подал, когда ему исполнилось 75 лет.

Траурный кортеж с телом верховного архиепископа-эмерита УГКЦ 1 июня отправился во Львов, 4 июня он прибыл в киевский Патриарший собор Воскресения Христова.