Во Львове прощаются с Любомиром Гузаром - онлайн-трансляция

Во Львове продолжается прощание с кардиналом Украинской греко-католической церкви, бывшим главой УГКЦ Любомиром Гузаром. Как сообщает Радио Свобода, по улицам города 3 июня проходит траурное шествие от Святоюрского собора, куда вечером 1 июня доставили гроб с телом Любомира Гузара.

Шествие завершится в храме святого Архистратига Михаила, монастырь монахов-студитов, к которым принадлежал Любомир Гузар.

4 июня кортеж с телом Блаженнейшего Любомира прибудет в Киев, в Патриарший собор Воскресения Христова, где его похоронят 5 июня. Любомир Гузар умер 31 мая на восемьдесят пятом году жизни после тяжелой болезни.

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26 января 2001 Любомир Гузар был избран главой УГКЦ. В 2005 году он заявил о том, что переносит резиденцию главы церкви из Львова в Киев. В 2009 году, из-за ухудшения состояния здоровья, он попросил у Папы Римского об отречении от престола.

В 2001 Папа Бенедикт XVI удовлетворил просьбу. Кардинал Любомир Гузар был одним из инициаторов группы «Первого декабря».