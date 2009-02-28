В квартире милиционера нашли 1260 капсул трамадола

В Севастополе в квартире сотрудника милиции обнаружено и изъято 1260 капсул трамадола на сумму более 25 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила интернет-газета «Новый Севастополь». По ее информации, в одном из баров города сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ и отдела внутренней безопасности в Севастополе службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины провели спецоперацию по задержанию с поличным Анны М., 1985 года рождения, которая собиралась сбыть свыше 200 капсул трамадола. Следующим шагом в спецоперации стала встреча с сотрудником подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков одного из районных отделений милиции Севастополя Виталием М., который попал в поле зрения спецслужбы осенью прошлого года.

По информации газеты, сотрудники Севастопольского управления СБУ выявили канал незаконной доставки трамадола с Запорожской области. Как выяснилось, в зависимости от поступившего заказа, курьер привозил в город от 2 до 5 тысяч капсул наркотического средства.

В ходе оперативных мероприятий была выявлена вся схема деятельности злоумышленников. Сбытом наркотика занималась Анна М., а хранился трамадол дома у милиционера, близкого друга женщины. Это подтвердил и осмотр его квартиры, где было обнаружено и изъято 1260 капсул трамадола на сумму более чем 25 тыс.грн.

За сбыт наркотических средств в особо крупных размерах в отношении Анны М. и сотрудника правоохранительных органов Виталия М. прокуратурой Нахимовского района Севастополя возбуждено уголовное дело.