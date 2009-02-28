Ничего личного: 18-летнюю девушку похитили, чтобы «заработать»

В результате проведенной спецоперации сотрудники УМВД освободили 18-летнюю одесситку-заложницу, за которую организатор похищения требовал выкуп в размере $300 тыс.

Как сообщили УНИАН в облуправлении милиции, похищение организовал 25 февраля безработный одессит, который решил вместе с напарником на этом «подзаработать». Объектом похищения стала дочь его знакомой - зажиточной одесситки.

Непосредственный похититель девушки действовал по заранее разработанному сценарию: выкрал жертву, связал, спрятал и с сфотографировал девушку с помощью ее же мобильного телефона.

После получения мобилки жертвы с ее фотографией, организатор похищения отправил снимок матери девушки и потребовал выкуп в сумме $300 тыс. Осечка произошла вследствие того, что мать похищенной сообщила обо всем в УМВД и СБУ. А похитителю сказала, что сможет внести выкуп в объеме не более $150 тыс., с чем он согласился.

В момент передачи непосредственным исполнителем полученных денег организатору похищения обоих задержали сотрудники правоохранительных структур.

Следователем прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых лиц по ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 189 (вымогательство).