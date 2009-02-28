Мировые цены на нефть понизились

00:19, 28 февраля 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 27 февраля на ведущих нефтяных биржах понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в апреле составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 46,35 (-0,16) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 44,76 (-0,46) долл./барр.

 

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