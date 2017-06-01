В Одесской области задержали трех подозреваемых в переправке нелегалов через границу

В Одесской области правоохранители задержали группу из трех человек, подозреваемых в переправке нелегальных мигрантов через государственную границу, а также контрабанде и других преступлениях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 31 мая правоохранители задержали участников группировки, в числе которых – организатор.

«Этот гражданин длительное время занимался противоправной деятельностью на государственной границе», - отметили в пресс-службе.

Как пояснили в пресс-службе, комплекс мероприятий по задержанию проводился в Окнянском и Подольском районах Одесской области, которые граничат с Молдовой.

Спецоперацию осуществляет межведомственная группа - офицеры оперативного розыскного управления Южного регионального управления Госпогранслужбы, СБУ и полиции, под процессуальным руководством работников Котовской местной прокуратуры. Также привлечены силовые подразделения Госпогранслужбы.

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Проведено 7 обысков по месту жительства задержанных, в их транспортных средствах, а также у родственников злоумышленников.

«В результате изъят ряд существенных вещественных доказательств», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве акцентировали, что в прошлом члены данной группировки неоднократно задерживались пограничниками за незаконное перемещение товаров и грузов через государственную границу.

«Правонарушители также осуществляли на границе разного рода провокации с целью компрометации персонала пограничных подразделений, в том числе, распространяя в СМИ ложную информацию», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, упомянутый организатор - житель пгт Окны - подозревается в умышленном повреждении автомобиля оперативного работника Подольского пограничного отряда. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 347 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в области, задержанный организовал канал нелегальной миграции. Установлено, что местный житель подыскивал людей, которые намеревались незаконно попасть в Молдову. За 100 долларов с клиента (в числе которых – граждане дальнего зарубежья) он организовывал переход через государственную границу вне пунктов пограничного контроля.

По данным УСБУ, организатор канала и двух нелегалов сотрудники спецслужбы задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы без документов. Двое других подозреваемых были задержаны в другом районе в то же время, чтобы избежать возможного побега злоумышленников.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Проверяется возможная причастность сотрудников правоохранительных органов к функционированию этого канала нелегальной миграции. Устанавливается участие других членов группировки.

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники неоднократно сообщали о провокациях в Одесской со стороны злоумышленников, занимающихся контрабандой и пр. В частности, 6 марта были задержаны двое злоумышленников, которые подожгли наблюдательную вышку, расположенную вблизи госграницы с Молдовой.

Ранее сообщалось о поджогах автомобилей, принадлежащих пограничникам, и т.д.