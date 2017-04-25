В Одессе суд арестовал подозреваемых в масштабной контрабанде амфетамина иностранцев

В Одессе суд арестовал двоих граждан Сирии, подозреваемых в причастности к контрабанде почти 180 кг психотропного вещества «каптагон», являющегося аналогом амфетамина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 24 апреля по ходатайству прокуратуры области Приморский районный суд Одессы взял двух подозреваемых под стражу.

«В то же время судом определен размер залога в сумме 20 млн грн каждому», - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что региональной прокуратурой совместно с Управлением СБУ в области и отделом по борьбе с контрабандой Одесской таможни ГФС была задержана крупная партия психотропных веществ.

В частности, во время проведения таможенного контроля груза (женской обуви), прибывшего из Бейрута в Одесский морской торговый порт, правоохранители обнаружили почти 180 кг таблеток «каптагона».

Как подчеркнули в прокуратуре, одесские правоохранители почти неделю контролировали перемещение указанного контейнера по территории Украины: его вывоз из Одесского порта, растамаживание в Киеве и выгрузки в Кировоградской области.

После осмотра контейнера со скрытыми от таможенного контроля психотропными веществами, указанный контрабандный груз был изъят в Одесском порту и заменен на имитационный.

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«В ходе расследования задержаны двое граждан Сирийской Арабской Республики и сообщено им о подозрении», - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 305 УК Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) осуществляет управление СБУ в области.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГФС в области, психотропные таблетки, известные под названием «каптагон», наркодельцы пытались незаконно переместить в контейнере с женской обувью общим количеством 2,39 тыс. пар.

Груз прибыл в Одесский морской торговый порт из Ливана.

По результатам аналитически-поисковой работы контейнер был поставлен на контроль. Во время сканирования в 976 парах обуви под стельками были обнаружены таблетки кремового цвета.

«Экспресс-анализатор «Сигма» дал положительный результат на «амфетамин». Общее количество изъятых таблеток составила 176,772 кг», - сообщили в главке.

Отмечается, что специалисты УСБУ в Одесской области задержали трех человек, причастных к контрабанде.

Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Одессе была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых в причастности к контрабанде 180 кг контрабандного психотропного вещества стоимостью 6 млн грн. В УСБУ области, в частности, сообщили, что среди товара, который предназначался для киевской фирмы, скрыто почти 180 кг психотропного вещества «каптагон», являющегося аналогом амфетамина.