Дело Шеремета: экс-сотрудник СБУ не причастен к убийству, у него статус свидетеля

Народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция «Народный фронт») считает, что в деле об убийстве Павла Шеремета правоохранителям помогло журналистское расследование. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Геращенко подчеркнул, что в расследовании «действительно была одна видеозапись, которой не было у следствия».

В то же время он добавил, что «было бы хорошо, если бы журналисты параллельно с подготовкой фильма все-таки передали эту информацию раньше. Возможно, если бы эта запись была в полиции полгода назад, то мы бы продвинулись дальше».

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«Поэтому здесь еще есть обратная сторона медали – между желанием журналистов сделать какую-то «жареную новость» и качеством проведения следствия», - сказал Геращенко и добавил, что над этим балансом надо подумать всем сторонам.

Также Геращенко подчеркнул, что эта запись была полезна для следствия — она была в цвете и в другом ракурсе показала лица исполнителей убийства Шеремета.

Отвечая на вопрос УНИАН, есть ли у следствия какие-то доказательства о причастности бывшего сотрудника СБУ к убийству журналиста, Геращенко сказал: «Если бы этот человек, бывший сотрудник СБУ, имел непосредственное отношение к убийству Шеремета, то давал ли бы он дважды интервью журналистам, которые вели расследование, приходил ли бы он на допросы, был ли бы он вообще жив и находился на территории Украины? Думаю, что это крайне маловероятно».

По словам Геращенко, на сегодня «у этого человека статус свидетеля» и он дал свои показания следствию.

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«Фактов того, что это именно он причастен к убийству Павла Шеремета, нет», - подчеркнул нардеп. При этом он добавил, что если бы этот человек был причастен к убийству, то организаторы теракта не оставили бы его в живых или вывезли его «на территорию государства, с территории которого, по моему мнению, это все было организовано — на территорию Российской Федерации».

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицировала преступление по 2 ч. п. 5 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей).

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключил, что к убийству Шеремета может быть причастна Россия.

В феврале 2017 года в полиции заявили, что в рамках расследования производства по факту убийства Шеремета допрошено более 1,8 тыс. человек. Также сообщалось, что на то время по делу об убийстве журналиста подозреваемых еще не было.