На Житомирщине пограничники обнаружили у россиянина более 230 старинных монет

На Житомирщине вчера, 31 мая, пограничники обнаружили у гражданина России более 230 старинных монет. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины Юрий Шахрайчук.

По его словам, 31 мая в пункте пропуска «Выступовичи» на украинско-белорусской границе пограничники Житомирского отряда совместно с таможенниками обнаружили в одном из транспортных средств 233 монеты, которые, возможно, представляют историческую и культурную ценность.

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Во время осмотра автомобиля КИА украинской регистрации, который двигался на выезд из Беларуси, правоохранители в багажном отделении среди личных вещей обнаружили 228 монет времен Советского союза и 5 монет времен Российской империи. Перевезти незаконно монеты через государственную границу пытался пассажир, 59-летний гражданин России. Стоимость изъятого устанавливают эксперты.

О находке сообщено сотрудникам СБУ в Житомирской области. Монеты изъяты и направлены на экспертизу.

Как сообщал УНИАН, на Черниговщине мужчина пытался продать за границу украшения времен Киевской Руси.