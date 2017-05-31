Напутственное слово: Появилось последнее публичное выступление Любомира Гузара (видео)
22:54, 31 мая 2017Общество
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Последний раз бывший глава УГКЦ Любомир Гузар выступил марте 2017 года.
Гузар выступил в парламенте в марте 2017 года / фото УНИАН
Издание ТСН опубликовало последнее публичное выступление Любомира Гузара, с которым он выступил в украинском парламенте.
Тогда в стенах Верховной Рады он произнес речь по случаю 100-летия Украинской революции.
"При Божьей помощи доведем до завершения, где каждый из нас будет чувствовать себя счастливым в своей собственной странеl", - сказал тогда Гузар.
Как сообщал УНИАН, Глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.
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