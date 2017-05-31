Напутственное слово: Появилось последнее публичное выступление Любомира Гузара (видео)

Издание ТСН опубликовало последнее публичное выступление Любомира Гузара, с которым он выступил в украинском парламенте.

Тогда в стенах Верховной Рады он произнес речь по случаю 100-летия Украинской революции.

"При Божьей помощи доведем до завершения, где каждый из нас будет чувствовать себя счастливым в своей собственной странеl", - сказал тогда Гузар.

Как сообщал УНИАН, Глава Украинской греко-католической церкви в 2005-2011 годов Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни.