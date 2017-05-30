Жена Кличко устроила в центре Киева концерт на крыше магазина (фото)

Наталья Кличко, жена мэра Киева дала очередной концерт. Удивительно, что мероприятие состоялось в столице Украины, так как Наталья здесь очень редкий гость. Своей певческой карьерой жена Виталия Кличко занимается в основном в Германии, где живет с детьми.

Мероприятие состоялось на крыше торгового центра ЦУМ на Крещатике. Отметим, что ЦУМ принадлежит крупнейшему украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, пишет "Страна.ua".

Центр недавно открылся после масштабной реконструкции.

Перед известными и не очень гостями Наталья представила свою сольную программу Naked Soul. Напомним, что зимой прошлого года она записала дебютный альбом "Обнаженная душа" и гастролировала с ним по городам Германии. На многих немецких сайтах продавались билеты на ее концерты по €36 евро, а с доставкой – €40.

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Подарок в виде сольного выступления жена градоначальника подготовила якобы специально ко Дню Киева. Среди тех, кто пришел послушать Наталью Егорову (девичья фамилия) был ее деверь Владимир Кличко, перед последним боем которого она исполняла гимн Украины, близкий друг и заместитель Виталия Кличко - Игорь Никонов с супругой Инной, глава правления "Ощадбанка" и близкий друг Арсения Яценюка - Андрей Пышный с женой.

Интересно, что каждому посетителю концерта был вручен в качестве подарка альбом жены мэра.

Наталья Кличко живет преимущественно в Гамбурге (Германия), где ходят в школу двое ее детей: дочь Лиза-Виктория и сын Максим. Старший Егор-Даниэль уже учится в США.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в ночном Клубе Одессы отменили концерт Светланы Лободы.