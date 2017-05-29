"Попала в зону риска": после срыва концерта в Одессе Лободу пригласили в оккупированный Донецк

Светлану Лободу после срыва концерта в одесском клубе "Ибица" пригласили выступить в оккупированном Донецке.

Соответствующее видеообращение опубликовал в YouTube cторонник боевиков "ДНР" Константин Долгов.

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"Привет, Света! Видел, как украинские патриоты пытались сегодня сорвать твой концерт в Одессе. Ну вот не хотели они, чтобы одесситы увидели так сказать воочию твои глаза. Пришли со всякими плакатами, оскорбляли тебя всячески, в зраде обвиняли и даже ватой тебя назвали. Да-да, тебя – ватой!" - иронизирует Долгов.

Затем он продолжил: "Нравится тебе такое Света? Думаю, что нет. Но ты уже попала в зону риска. Это надо признать! А потому, знаешь, Света, бояться больше не имеет смысла… Приезжай к нам в Донецк, мы соберем на площади 100 тыс. человек и вместе споем наши любимые песни".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее продюсер певицы заявила, что концерт Лободы, который должен был состояться в Одессе в воскресенье, 28 мая, был отменен по соображениям безопасности зрителей и исполнительницы: пикетчики начали забрасывать зрителей горящими петардами и дымовыми шашками. После в полицию поступили сообщения о минировании здания, где должен был состояться концерт.