Дело о стрельбе в Мукачево: Суд отпустил на поруки четырех бойцов ПС

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области отпустил на поруки четырех бойцов "Правого сектора", которые фигурировали в деле о стрельбе в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Правого сектора".

"Сегодня, 29 мая, в Мукачево состоялся суд над бойцами движения "Правый сектор", которые стали участниками столкновения с криминалитетом и милицией в этом городе летом 2015-го", - говорится в сообщении.

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Согласно информации, судьи согласились отпустить бойцов на поруки "мэра городка на Львовщине Владимира Москаля и нардепа Михаила Головко". "Это произошло несмотря на требование прокурора оставить ребят под стражей", - отметили в организации.

В то же время народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook сообщил, что "сегодня утром Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области освободил из-под стражи так называемых "Мукачевских партизан" - бойцов "Правого сектора" Владимира Бурчу (Скруджа), Сергея Деяка (Цюпу), Родиона Горбенко (Радика) и Романа Мунчака (Муню)".

"Ранее решением этого же суда с них было снято обвинение в терроризме в связи с участием в конфликте в июле 2015 года в Мукачево, где другими сторонами выступили представители местного криминалитета и правоохранительных органов", - пишет депутат.

Он также уточнил, что бойцы были освобождены на поруки Головко и мэра города Сколе.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «Правый сектор» начал мешать потокам контрабанды.

В результате инцидента в Мукачево пострадало 14 человек, погибли трое.