Мэр Днепра Филатов назначил главой муниципальной полиции экс-беркутовца

Мэр Днепра Борис Филатов написал в Facebook, что назначил главой муниципальной полиции бывшего сотрудника "Беркута", сообщает Liga.net.

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"Я беру на работу в горисполком командира днепропетровского "Беркута" времен Майдана - Андрея Ткаченко. Теперь он, а не правосек и доброволец Кирилл Харахулах, будет командовать муниципалами. Мы живём в сложное время. Которое требует профессионалов", - написал Филатов.

Мэр Днепра подчеркнул, что не намерен оправдываться за свое решение и считает Ткаченко профессионалом. По словам Филатова, бывший сотрудник Беркута "остановил непоправимое, когда из Консерватории снайпер начал стрелять в днепровских "беркутов" и ранил шесть человек", в 2014 году в качестве командира полка ППС организовал в Днепре эффективную систему безопасности от терактов.

Ранее, 10 мая 2017 года, Филатов призвал выделить городское финансирование союзу ветеранов АТО и прекратить финансирование "ветеранских" организаций. "Бойцы колчаковских фронтов 46 года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами. Навсегда", - написал он тогда.

17 мая в горсовете Днепра депутаты приняли решение снять финансирование с городских псевдоветеранских организаций.