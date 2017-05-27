В Авдеевке обнаружили махинации с тендерами на восстановление разрушенных обстрелами домов

В Авдеевке полиция обнаружила махинации при избрании победителей тендера на восстановление разрушенных обстрелами домов. Как сообщает полиция Донецкой области, во время мониторинга тендеров в системе Prozorro правоохранители обнаружили нарушения закона «О государственных закупках».

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Полицейские обратили внимание, что дважды подряд конкурсные торги выигрывают два тех же предприятия. Во время проверки оказалось, что эти компании вообще не должны быть допущены к тендеру, поскольку не имеют соответствующей квалификации для проведения работ.

Члены тендерной комиссии, которые должны дисквалифицировать участников, вместо того внесли в протоколы заведомо ложные сведения о наличии у конкурсантов соответствующей лицензии и выбрали их победителями. При этом другим кандидатам, имели необходимые разрешения, было отказано.

В дальнейшем тендерный комитет заключил с ними договоры по капитальному ремонту кровель домов в Авдеевке на сумму 880 тыс. грн. В результате поврежденные обстрелами боевиков крыши домов за государственный счет ремонтировал подрядчик, не имевший права на это.

Семерым должностным лицам тендерного комитета КП Авдеевского горсовета объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 366 «Служебный подлог» Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в суд.

Такие действия наказываются штрафом до 205 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.