Кличко открыл парк "Наталка": "Это современный парк – "золотой" стандарт для всех зеленых зон столицы"

Мэр Киева Виталий Кличко открыл вторую очередь реконструированного парка «Наталка» на Оболони и отметил, что этот современный парк является «золотым» стандартом для всех зеленых зон столицы.

«Урочище «Наталка» между Оболонской набережной и Московским мостом долгое время было заброшенным. И его пытались застроить. Но вместе с общиной нам удалось вернуть этот участок городу. При поддержке общественных активистов и жителей Оболони мы смогли превратить урочище «Наталка» на зону отдыха с современным дизайном, всей необходимой инфраструктурой, детскими и спортивными площадками. Мы сделали лучший парк Киева», - отметил Виталий Кличко.

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Мэр столицы отметил, что киевскому парку «Наталка» могут позавидовать даже жители Лондона. Ведь, по мнению Виталия Кличко, парк даже лучше Гайд-парк, который закрыт со всех сторон домами, а в «Наталке» есть выход к Днепру.

«Мы осуществили реконструкцию на площади более 7 гектаров. Здесь обустроены новые пешеходные и велодорожки с ФЭМ-покрытием, установлены удобные скамейки для отдыха, новые урны для мусора. И я благодарен всем, кто присоединился к работе над восстановлением парка - общественным активистам, оболонцам, работникам коммунальных предприятий. Благодаря нашей совместной работе парк «Наталка» стал украшением не только района, но и всего города», - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы убежден, что парк «Наталка» является «золотым» стандартом для всех парков столицы, ведь он стал зеленой зоной европейского уровня с обустроенной территорией, с качественными велодорожками, современным освещением, инфраструктурой.

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«И мы и дальше обустраивать парк «Наталка» - на территории площадью 5 гектаров, ближе к Московскому мосту появится зона отдыха. Кроме новых дорожек и освещения там будет волейбольная площадка и несколько пандусов от жилых кварталов в парк. И я уверен: каждый год мы будем презентовать по несколько таких парков в разных районах столицы», - отметил Виталий Кличко.

После реконструкции в парке появилась входная группа: полностью переделали лестницы, обустроили смотровые площадки на верхней части - здесь можно отдохнуть, выпить кофе.

Также в парке проложили новые коммуникации, построили общественный туалет, в котором также оборудовали пеленальный столик для младенцев.

Здесь также завершили работы по освещению парка - были установлены фонари уличного освещения. Вдоль аллеи рядом с берегом Днепра установили три видовые беседки.

Открылась площадка для стрит-воркаута и ​​поле для мини-футбола.

Для новых деревьев и клумб обустроили автоматический полив с водозабором из Днепра. На центральной аллее обустроили бульвар с зонами для парковых скульптур.