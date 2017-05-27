В Полтаве руководитель сети аптек пытался дать 260 тысяч взятки работнику полиции

В Полтаве задержали руководителя фармацевтического предприятия и посредника, которые предложили и дали взятку капитану полиции. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Бизнесмены предложили 260 тысяч гривень начальнику Управления противодействия наркопреступности полиции Полтавской области. За эту сумму они хотели продлить лицензию на деятельность сети аптек на Полтавщине. Полицейский сообщил об этом в Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Директор фармацевтического предприятия отправил своего представителя с первой частью взятки – 35 тысяч гривен. Сразу после передачи взятки мужчина был задержан. Деньги были изъяты как вещественное доказательство.

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Позже правоохранители задержали и самого 41-летнего руководителя сети аптек и провели обыски по месту проживания фигурантов и на территории фирмы.

Сейчас предприниматели-коррупционеры задержаны, обоим объявлено подозрение. Один из задержанных является депутатом областного совета. За попытку подкупить полицейского задержанным грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.