Стрельба в Каменском: адвокаты охранника Яроша заявили, что таксисты "сами виноваты в жестокости" (видео)

Охраннику Яроша за стрельбу у таксистов суд в Днепре избрал меру пресечения. Об этом говорится в сюжете ТСН.

При поддержке собратьев задержанного адвокаты Михаила Навроцкого пытались освободить его из-под стражи и настаивали, что таксисты сами виноваты в жестокости пассажиров.

"У суда было не протолкнуться, здесь собрались бойцы добробатов, чтобы поддержать арестованного Михаила Навроцкого - в прошлом бойца АТО, сейчас - охранника Дмитрия Яроша. Неделю назад, говорят свидетели, именно он стрелял в толпу во дворе жилого дома, одного человека тяжело ранил. Его арестовали на два месяца", - говорится в сообщении.

В тот день Навроцкий с двумя товарищами ехали в такси. У них возник конфликт из-за языка. В ответ на призыв "Слава Украине!" водитель промолчал, после чего, говорит, пассажир сначала ударил его по голове, а затем начал стрелять.

Читайте такжеЯрош впервые прокомментировал действия своего побратима, который прострелил ноги таксисту

На помощь таксисту съехались коллеги. В больнице с простреленными ногами сейчас один из них. Свидетели говорят, что стрелял в него Навроцкий. Экспертиза доказала, что он был нетрезв. Зато адвокаты арестованного считают, то Навроцкий потерпевший, ибо раненый таксист его избил.

"Голова до сих пор болит, правая рука, правая нога до сих пор плохо функционируют, поломанные пальцы. Мы подали заявление об уголовном правонарушении. Согласно данному заявлению он является потерпевшим", - заявляет адвокат.

Жена таксиста возмущена, потому что ее 50-летний муж до сих пор в больнице. Стать на простреленные ноги до сих пор не может. Говорит, он действительно начал бить Навроцкого, но уже после ранения.

Читайте такжеОпубликовано видео момента конфликта и стрельбы в Каменском с участием человека Яроша

"После того, как пуля пробила ногу, мой муж понял, что он живая мишень, и что его убьют. И только тогда он начал выбивать пистолет", - уверяет женщина.

В зале между сторонами возникали громкие перепалки. Адвокаты настаивали, что Навроцкому плохо, его надо отпустить под домашний арест. Но прокурор считает, что подозреваемый может скрыться.

Как сообщал УНИАН, в команде Яроша пообещали, что охранник "ответит по закону".