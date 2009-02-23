Кто летом будет поливать огороды питьевой водой...

Мэрия Херсона утвердила график водоснабжения города в летний период и предупредили потребителей, что за нарушение графика их будут отключать от водоснабжения до зимы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии, указанные меры будут применяться с целью равномерного распределения питьевой воды по Херсону в летний период.

В частности, исполнительным комитетом Херсонского городского совета принято решение утвердить график полива зеленых насаждений в летней период с 1 апреля по 1 октября 2009 г.

Планируется, что исполкомы районных и поселковых советов областного центра будут способствовать в выявлении правонарушителей графика полива во время проведения рейдов ГКП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсон». В случае его одноразового нарушения к абонентам-нарушителям будут применяться расчеты в двойном размере, согласно действующим тарифам на питьевую воду за среднемесячный объем употребленной воды, а в случаях нарушений более одного раза – отключение до завершения сезона полива.

Контроль за соблюдением графика полива зеленых насаждений из системы водоснабжения питьевой воды и рациональными расходами воды в жилищном фонде города будет осуществлять ГКП «ПУВКХ г. Херсона».

Как сообщалось, Херсон имеет проблемы с водоснабжением жилых микрорайонов качественной питьевой водой. Водопроводно-канализационная сеть областного центра в некоторых местах сохранилась в том состоянии, в котором была построена более 100 лет назад. Из-за низкого давления воды спальные микрорайоны Херсона снабжаются питьевой водой по графику – три раза в день по 3-4 часа.