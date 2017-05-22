Полиция устанавливает участников массовых беспорядков в центре Харькова 7 апреля 2014 года (фото)

Национальная полиция Украины устанавливает участников событий 7 апреля 2014 года в Харькове, когда произошел захват здания ОГА и провозглашение так называемой «Харьковской народной республики» сторонниками «русского мира».

Об этом сообщает ОСО ГУ МВД Украины в Харьковской области.

«В рамках открытого уголовного производства по факту хулиганских действий, которые имели место 7 апреля 2014 года на площади Свободы, сотрудники милиции устанавливают личности граждан, которые наносили телесные повреждения, а также пострадавших от их действий», – говорится в сообщении.

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Полицейские призывают всех, кому известна информация относительно лиц, изображенных на фотоснимках на сайте харьковской полиции, сообщать по телефонам 70-59-079,70-59-026, или по электронной почте su22@su.хark.ua или предоставить информацию в следственное управление по адресу: г. Харьков, улица Веснина,14, кб. №516.

Напомним, в апреле 2014 года в центре Харькова произошли массовые беспорядки, завершившиеся захватом здания Харьковской ОГА и провозглашением «Харьковской народной республики».

Через несколько дней ОГА освободило одно из подразделений МВД. На месте были задержаны более 60 злоумышленников. Судебные процессы над большинством из них продолжаются.