В США приговорили хакера из Украины к 30 месяцам заключения

В США приговорили хакера из Украины к заключению и штрафу за участие в схеме торговли похищенными еще не опубликованным пресс-релизам с финансовыми данными, на которой он заработал около 30 миллионов долларов, передает Радио Свобода.

29-летний киевлянин Вадим Ермолович был приговорен к 30 месяцам лишения свободы и к уплате свыше 3 миллионов долларов возмещения.

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Как сообщили в аппарате главного федерального прокурора в судебном округе Нью-Джерси, Ермолович был одним из нескольких участников схемы, которых арестовали в августе 2015 года в Украине и в США за похищение более 150 тысяч пресс-релизов с финансовой и корпоративной информацией. Около 800 этих пресс-релизов они затем продали трейдерам-торговцам акциями еще до официального обнародования этой информации широкой публике.

По данным обвинения, трейдеры платили хакерам за получение доступа к серверам, где хранилась информация – в частности, в виде процента от средств, которые они нелегально зарабатывали благодаря знанию похищенной информации, – всего более 100 миллионов долларов.

Ермолович еще в мае 2016 года признал себя виновным по обвинениям в похищении личных данных при отягчающих обстоятельствах, в сговоре с целью осуществить взлом компьютерных сетей. Ему могло грозить до 20 лет лишения свободы.

Прокуратура в США обвинила в общем трех хакеров и семерых трейдеров, многие из которых связаны с Россией, в краже в период с февраля 2010 до августа 2015 года неопубликованных данных агентств деловой информации Business Wire, Marketwired и PR Newswire. В целом пять из них признали себя виновными.