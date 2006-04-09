В Украине излишек электроэнергии

Сегодня в 0:55 ночи был остановлен третий блок Запорожской АЭС в связи с избытком генерации электроэнергии в стране, сообщили УНИАН в Госатомрегулировании Украины.

Блок остановлен по распоряжению диспетчеров энергосистемы страны, которые сегодня ночью ввели ограничение по производству электроэнергии для всех атомных станций Украины. В частности, Запорожской АЭС разрешено производство электроэнергии на уровне не выше 3740 МВт. До этого на ЗАЭС работали пять из шести блоков, мощность которых составляла почти 5000 МВт. Третий блок ЗАЭС планируется снова включить в работу в ночь с 12 на 13 апреля. Впрочем, реактор блока содержится в горячем состоянии, что позволяет возобновить генерацию электроэнергии в любое время.

На других четырех АЭС ограничения по электрогенерации не такие значительные, поэтому они не вызывали необходимости в остановке ни одного из других атомных блоков. Однако, в связи с введенными диспетчерскими ограничениями, мощность практически всех блоков на некоторое время частично уменьшена.

В общей сложности на сегодняшний день на четырех украинских АЭС работают 12 из 15 блоков. Кроме третьего блока Запорожской АЭС в остановленном состоянии находятся шестой блок Запорожской и четвертый Ривненской АЭС, на которых проводятся плановые ремонты.