Россия будет пускать к себе украинское мясо только через Брянскую область

Глава Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ и заместитель министра аграрной политики Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ подписали протокол об условиях поставок мясомолочной продукции из Украины в Россию и отмене временных ограничений на транзит животноводческой продукции через территорию Украины. Об этом сообщил С.ДАНКВЕРТ в интервью ИТАР-ТАСС.

«В частности, - уточнил он, - этот документ предусматривает возобновление транзита животноводческой продукции через территорию Украины в РФ из ряда стран Евросоюза, в том числе Венгрии и Австрии, а также возобновление поставок украинской говядины в полутушах и четвертях в Россию».

Украинская сторона представила список своих мясоперерабатывающих предприятий, которые в течение следующей недели проинспектируют специалисты Россельхознадзора.

Ранее С.ДАНКВЕРТ отмечал, что поставки мясомолочной продукции из Украины будут осуществляться по новым правилам, призванным «не допустить реэкспорт из Украины». Так, мясо будут ввозить «в полутушах и четвертях, а не в блоках, как это допускалось ранее». При этом «поставлять говядину можно будет автомобильным или железнодорожным транспортом пока только через Брянскую область», а «украинцы обязаны перед каждой готовящейся к отправке партии мяса заблаговременно направлять в брянское территориальное управление Россельхознадзора подтверждение о его происхождении».

С.ДАНКВЕРТ уточнил, что «дробление транзитных партий, замена транспортных средств и хранение указанной продукции на территории Украины категорически запрещены».

По словам C.ДАНКВЕРТА, «в случае выполнения украинской стороной всех российских ветеринарных требований, пропускных пунктов станет больше».

Напомним, Россия ввела запрет на импорт животноводческой продукции с Украины 20 января 2006 г. 29 сентября 2006 года экспертами Россельхознадзора завершен аудит украинских мясо- и молокоперерабатывающих предприятий.