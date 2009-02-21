Киев - крупнейший в Украине должник за потребленный газ

Киев впервые с 1991 года стал крупнейшим должником за потребленный предприятиями теплокоммунэнерго природный газ.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО в интервью еженедельнику “Зеркало недели”.

Он отметил, что регулярные предупреждения газоснабжающих компаний об отключении газа предприятиям теплокоммунэнерго, к сожалению, не дают надлежащего эффекта. Эта мера не стимулирует повышения уровня оплаты, и сегодня наблюдается только увеличение задолженности, которая превышает уже 4,5 млрд. грн. и продолжает расти.

“Крупнейшим должником впервые за всю историю независимой Украины стал Киев. С 1 ноября АЭК “Киевэнерго” вообще не рассчитывается с ДК “Газ Украины””, - сообщил И.ДИДЕНКО. По его информации, долг столицы сегодня превысил 1,1 млрд. грн. и продолжает увеличиваться.

Не лучшая ситуация и на востоке Украины, где задолженность предприятий ТКЭ уже приближается к полумиллиардной отметке.

Сейчас юристы НАКа отрабатывают все возможные правовые варианты взыскания долгов. Иначе, сказал И.ДИДЕНКО, у компании снова могут возникнуть проблемы с аккумулированием средств для расчетов с “Газпромом”, а привлекать кредиты сегодня достаточно сложно.

Кроме того, в “Нафтогазе” считают, что накопление задолженности за потребленный газ предприятиями коммунальной теплоэнергетики является общенациональной проблемой и может привести к негативным последствиям в экономике страны в целом.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что общая задолженность предприятий ТКЭ за газ составляет 4,567 млрд. грн. и продолжает расти. Свыше 1,127 млрд. грн. задолжала компании за 2008-2009 гг. АЭК «Киевэнерго» (расчеты за теплоснабжение населения с 01.11.2008 г. - 0%).

В связи с задолженностью только в течение прошлой недели временно прекращалось снабжение газа предприятий ТКЭ в Херсоне, Полтаве, Днепропетровске и ряде городов Крыма. В Ивано-Франковске коммунальщиков предупредили о прекращении снабжения, если задолженность не будет погашена.