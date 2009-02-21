Налоговая милиция нашла "теневую гиперсеть" паленой водки

Налоговая милиция Украины ликвидировала глубоко законспирированную теневую гиперсеть по изготовлению и сбыту алкогольного фальсификата, которая действовала в нескольких регионах государства.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении налоговой милиции ГНА Украины, распутывать преступную схему налоговики начали с Житомирской области, где недавно было изъято из незаконного оборота почти 200 тыс. бутылок водки, маркированной поддельными марками акцизного сбора. Производителями этой продукции указывались несколько ликероводочных предприятий Черкасской и Полтавской областей, производственные мощности которых входят в состав одного из крупнейших в государстве алкогольных концернов.

В рамках расследования возбужденного по данному факту уголовного дела, а также учитывая значительные объемы выявленных незаконно изготовленных ликероводочных напитков, Главным управлением налоговой милиции ГНА Украины проведена широкомасштабная операция, направленная на прекращение незаконной деятельности и недопущение попадания в торговую сеть алкогольной продукции сомнительного качества.

Специальными следственно-оперативными мероприятиями межрегионального характера, для проведения которых привлекли около 100 сотрудников центрального аппарата и региональных подразделений налоговой милиции, было охвачено пять предприятий-производителей алкогольной продукции и десятки крупных оптовых баз на территории семи областей Украины. В рамках этих отработок милиция выявила и изъяла почти три миллиона бутылок водки сомнительного происхождения, 250 тонн купажа алкогольных напитков и 135 тонн спирта. Общая стоимость изъятого достигает 47 млн. грн.

Сейчас проводятся экспертные исследования выявленных алкогольных напитков и устанавливается соответствие марок акцизного сбора существующим государственным стандартам.

Следствие продолжается.