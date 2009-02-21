Завтра в Украине похолодает.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 22 облачно с прояснениями. В восточных областях, Крыму и Приазовье снег и мокрый снег, на остальной территории местами слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, в западной части южный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в западных, восточных областях и на севере Левобережья местами 12-14° мороза, днем 2-7° мороза (в Карпатах ночью 13-18°, днем 5-10° мороза); в южной части ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Местами слабый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 2-7° мороза; в Киеве ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.