Оккупанты в Крыму активизировали изъятия земли и частной собственности граждан - правозащитники

Российская оккупационная власть в Крыму активизировала изъятие земли и частной собственности граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве в рамках доклада о соблюдении прав человека в Украине в 2016 году сообщила член Украинского Хельсинского союза по правам человека Дарья Свиридова.

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"За последний год в Крыму активизировалось изъятие земельных участков и частной собственности. Также мы фиксируем принудительное перемещение граждан Крыма в Российскую Федерацию, в частности, это касается заключенных", - сказала Свиридова.

По ее словам, есть данные, что в прошлом году оккупационными властями Крыма было уничтожено более 1600 объектов частной собственности.

Среди других нарушений прав человека, которые наблюдаются в Крыму, правозащитница назвала тотальное ограничение свободы мирных собраний, за которые люди уже несут уголовную ответственность, преследование религиозных общин, в частности крымскотатарской, а также изъятие многих зданий, за исключением лишь одной общины, Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также Свиридова отметила, что в Крыму практически уничтожена свобода слова и, более того, за последний год наблюдаются преследования лояльных к власти журналистов, которые пытаются критиковать или разоблачать коррупцию на местном уровне.

Среди новаций в системе преследований Свиридова назвала запрет Меджлиса, открытие уголовных дел за псевдодиверсионную и шпионскую деятельность, а также за "сомнительные" связи с материковой Украиной.

В то же время нарушителем прав переселенцев из Крыма на территории материковой Украины, член Украинского Хельсинского союза по правам человека назвала Кабинет министров Украины, из-за действий которого отсутствует транспортное сообщение с полуостровом, под видом ввоза товаров людям, которые выезжают с оккупированной территории, запрещается перемещение своего собственного имущества, не признается информация из документов, выданных оккупационными властями, что создает много трудностей для получения переселенцами социальных выплат и документов в Украине.