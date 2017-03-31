Меджлис крымско-татарского народа подал жалобу в ЕСПЧ на Россию

29 марта Меджлис крымскотатарского народа подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Жалоба была подана в связи с тем, что российские власти включили Меджлис в список экстремистских организаций и запретили его деятельность, сообщается на сайте правозащитного центра "Мемориал".

Отмечается, что Меджлис в ЕСПЧ представляют Правозащитный центр «Мемориал», Европейский центр защиты прав человека и Украинская Хельсинкская группа за права человека.

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В жалобе в ЕСПЧ Меджлис указал, что включение его в список экстремистских организаций и прекращение его деятельности нарушают статью 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Также отмечается, что членов преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Меджлис также пожаловался, что российские суды не признают его статуса как представительного органа коренного крымского народа, тем самым нарушая статью 14 (запрет дискриминации).

Члены Меджлиса также утверждают, что были лишены права на справедливое судебное разбирательство и что они не могли предположить, что их деятельность станет нарушать анти-экстремистское законодательство.

На рассмотрении ЕСПЧ находится около трех тысяч отдельных жалоб, имеющих отношение к событиям в аннексированном Крыму и на Востоке Украины.