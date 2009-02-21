В Киеве уволены шесть главврачей

Первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ подчеркивает, что все заявления об увольнении главных врачей столичных больниц из-за их отказа принимать участие в митингах не соответствуют действительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, она заявила: «Это стопроцентная провокация политических оппонентов Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. За последние две недели не было ни одного увольнения врачей или других медицинских работников, и в ближайшее время их не будет».

В сообщении также напоминается, что первый заместитель председателя КГГА лично контролирует работу столичных медицинских заведений.

«Было зафиксировано значительное количество обращений пациентов с жалобами на работу названных врачей, кроме того, проведенные проверки зафиксировали значительное количество нарушений в работе врачей, в том числе и финансовых», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Именно по результатам проверок в период за декабрь, январь и начало февраля были уволены шесть главных врачей и отстранена от должности заведующая детским инфекционным отделением. Многим из них было предложено перейти на должности обычных врачей. В подтверждение своих слов И.КИЛЬЧИЦКАЯ продемонстрировала заявления и приказы об увольнениях главных врачей.

«Информация, которую распространяет бывший главный врач Киевской городской клинической больницы №17 Н.ДЕМИН об освобождении его от занимаемой должности из-за отказа обеспечить присутствие врачей на митинге, не соответствует действительности. Ведь он был освобожден от должности по собственному желанию еще 17 декабря 2008 года», - добавила первый заместитель председателя КГГА.

Также она отметила, что речь об увольнении главного врача КГПБ №1 Д.ШАДЛУНА шла еще в декабре 2008 году, и тогда он написал заявление на отпуск и сразу же об увольнении по собственному желанию, и был уволен 19 января 2009 года.

«Я уже неоднократно говорила, что условия пребывания в этом лечебном заведении просто ужасные, гардеробные в роддоме №1 хуже, чем гардеробные на СТО и в заведениях питания на одесской трассе», – добавила первый заместитель председателя КГГА.

«Финансирование является одинаковым для всех медицинских заведений Киева, и там, где главные врачи настоящие хозяйственники и ответственные лица – нет никаких проблем и нарушений. Там где главные врачи абсолютно не занимаются хозяйственными вопросами и не видят проблем, которые есть в их больницах, им было предложено уволиться по собственному желанию», – добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ. По ее словам, материально-техническая база всех этих больниц была неудовлетворительной.

Сегодня часть медицинских заведений уже получила новых главных врачей. Информационные материалы будут направлены отдельными письмами, отмечается в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ утверждает, что в Киеве уволены четыре главных врача, которые отказались направить подчиненных на сегодняшний митинг «в поддержку мэра».

Так, ссылаясь на данные профсоюзов медицинских работников, А.ПАВЛОВСКИЙ заявил, что уволили Анатолия ВЕРНИГОРУ, главного врача станции скорой помощи; Дмитрия ШАДЛУНА, главного врача Первого роддома; Николая ДЕМИНА, главного врача киевской больницы №17 и Михаила ЦАРЕНКО, главного врача шестой городской клинической больницы.

«Также пытаются уволить Владимира ЮРЧЕНКО, главного врача Киевского городского бюро судебно-медицинской экспертизы», - добавил он.