Крестьян лишили права быть официальными безработными

Тернопольский областной совет призывает руководство государства пересмотреть изменения к законам, в соответствии с которыми жителей сел перестали регистрировать в центрах занятости. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, соответствующее обращение, принятое на заседании комиссии по вопросам земельных отношений, направлено Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

В обращении от имени сельских, поселковых, городских председателей, председателей районных советов облсовет требует безотлагательно инициировать пересмотр Верховной Радой Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на сферу занятости населения”, который вступил в силу с 13 января 2009 года, в части, касающейся членов личных крестьянских хозяйств. “Принятые изменения к законам Украины “О занятости населения” и “О личном крестьянском хозяйстве” относительно членов личных крестьянских хозяйств противоречат части 3 статьи 22 Конституции Украины, которая гласит, что при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Кроме того, в обновленной редакции Закона Украины “О личном крестьянском хозяйстве” законодатель безосновательно аннулировал вторую часть статьи 8, которая утверждает, что члены личного крестьянского хозяйства относятся к категории занятого населения в случае, если расчетный месячный доход на одного члена равняется или превышает размер минимальной заработной платы”, - отмечается в обращении.

Облсовет призвал принять безотлагательные меры, поскольку “практически все жители сельской местности являются членами личных крестьянских хозяйств, следовательно, в области нарастает социальное недовольство”.

Обращение от имени 150 участников собрания подписал председатель Тернопольского областного совета Михаил МИКОЛЕНКО.