Самоубийства из-за финансовых трудностей перестали быть единичными

Запорожская милиция констатирует появление в области случаев самоубийства из-за финансовых проблем.

Согласно сообщению центра общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области "на сегодняшний день случаи самоубийств из-за финансовых трудностей - не единичны".

Так, по данным ЦОС, только за последние несколько дней в регионе зафиксировано 2 подобных случая.

"В выходные в селе Семеновка Пологовского района Запорожской области закончил жизнь самоубийством 41-летний мужчина - отец трех несовершеннолетних детей, старший из которых - инвалид. Мужчина повесился в лесополосе перед селом, куда возвращался после визита на биржу труда (ни он, ни жена не имели постоянного заработка). В машине была обнаружена предсмертная записка, из которой следовало, что мужчина принял решение покончить с собой после того, как проиграл 500 грн. на игровых автоматах, на которых пошел играть, надеясь улучшить материальное положение семьи. Второй случай самоубийства зафиксирован в Каменко-днепровском районе области, где мужчина повесился в гараже из-за невозможности после потери работы оплатить 10 000 банковского кредита", - сообщили в ЦОС.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд Запорожских СМИ публиковал информацию о самоубийствах среди уволенных сотрудников ЗАО "ЗАЗ", однако пресс-служба предприятия данной информации не подтверждала.