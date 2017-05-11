В миграционной службе сообщили, что около 3,3 миллиона украинцев получили биометрические паспорта
За последний месяц такие паспорта получили 100 тысяч человек.
Около трех миллионов 300 тысяч граждан Украины по состоянию на 11 мая 2017 года оформили биометрические паспорта для выезда за границу, сообщил Радио Свобода руководитель пресс-центра Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
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Он уточнил, что, в частности, за последний месяц такие паспорта получили 100 тысяч человек.
Биометрические паспорта необходимы для будущих безвизовых поездок в Европейский союз.
Совет министров Евросоюза 11 мая приняла окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Решение еще должны подписать и официально опубликовать. Ожидается, что безвизовый режим ЕС с Украиной заработает 11 июня.